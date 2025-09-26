Diretta CIRT – Rally dei Nuraghi e del Vermentino

26 set 2025

Tutto pronto a Berchidda per il quinto appuntamento del Tricolore terra. Tommaso Ciuffi può già diventare campione in Sardegna? Scopritelo con la diretta di TuttoRally. QS San Salvatore – 2.58 km La Qualifying Stage del 22° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, disputata sulla speciale di San Salvatore (2,58 km), ha confermato quanto già emerso . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

