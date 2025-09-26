Diretta CIRT – Rally dei Nuraghi e del Vermentino
Tutto pronto a Berchidda per il quinto appuntamento del Tricolore terra. Tommaso Ciuffi può già diventare campione in Sardegna? Scopritelo con la diretta di TuttoRally. QS San Salvatore – 2.58 km La Qualifying Stage del 22° Rally dei Nuraghi e del Vermentino, disputata sulla speciale di San Salvatore (2,58 km), ha confermato quanto già emerso . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: diretta - cirt
Diretta CIRT – San Marino Rally 2025
Diretta CIRT – San Marino Rally 2025
L'equipaggio su Citroen C3 fa la differenza sulla "Marmentino" e guadagna 10". Ora hanno un vantaggio di 10.6" su Mabellini-Lenzi Andreucci-Arnaboldi terzi a oltre 45". Ardizzone-Pasini ancora leader del Due Ruote Motrici. ACI Sport TV torna in diretta all - facebook.com Vai su Facebook
Rally: Andreucci-Briani vincono il secondo round del CIRT - Paolo Andreucci, pilota toscano 14 volte campione italiano rally, in coppia con il suo navigatore Rudy Briani, ha vinto su Citroën C3 Rally2 il Rally della Val d'Orcia, secondo appuntamento del ... Riporta ansa.it