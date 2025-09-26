Diretta CIRT – Rally dei Nuraghi e del Vermentino
Berchidda ospita il quinto e penultimo appuntamento del Tricolore terra. Nella diretta di TuttoRally è possibile seguire tutti gli aggiornamenti di una gara decisiva per scoprire chi sarà il Campione Italiano Terra 2025. Vermentino Historicu: Sipsz detta legge, Mazza resta in scia La prima giornata del Rally Vermentino Historicu ha offerto spettacolo e colpi di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: diretta - cirt
Diretta CIRT – San Marino Rally 2025
Diretta CIRT – San Marino Rally 2025
Diretta CIRT – Rally dei Nuraghi e del Vermentino
Campionato Italiano Rally Terra. . Il Rally entra nel vivo! Seguiamo insieme la PS1 "Tula", primo vero banco di prova per i protagonisti del CIRT 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Rally: Andreucci-Briani vincono il secondo round del CIRT - Paolo Andreucci, pilota toscano 14 volte campione italiano rally, in coppia con il suo navigatore Rudy Briani, ha vinto su Citroën C3 Rally2 il Rally della Val d'Orcia, secondo appuntamento del ... Riporta ansa.it