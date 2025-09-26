DIRETTA Calciomercato tutte le news di venerdì 26 settembre LIVE

Indiscrezioni e notizie del 26 settembre in vista delle prossime sessioni di mercato e tutto ciò che accade nel mondo del calcio Il weekend di Serie A si avvicina e prenderà il via domani alle 15 con la sfida molto interessante tra Como e Cremonese, poi toccherà a Juventus-Atalanta alle 18 e Cagliari-Inter alle 20.45. Intanto le notizie si susseguono e arrivano dai campi e non solo, così come in tutto il mondo. Busquets e Messi (LaPresse) – calciomercato.it Su Calciomercato.it ogni giorno in diretta tutti gli eventi e le indiscrezioni principali oltre ai rumors di calciomercato che non si fermano mai. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

