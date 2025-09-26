Diplomazia e stile a New York per la regina mediorientale che si sta spendendo in prima persona per i bambini di Gaza

A lla sede dell’Onu a New York sono giorni febbrili di incontri, dibattiti, relazioni. Non solo da parte dei leader mondiali all’Assemblea generale.  A margine sono molti i panel per discutere dei temi più caldi di questa fase storica così incerta. Nella “Grande Mela” è presente anche Rania di Giordania, che ha partecipato a un meeting co-ospitato da Giordania, Belgio e Unione Europea. L’appuntamento, dedicato al lancio dell’“Appello all’Azione per i bambini palestinesi in Cisgiordania e Gaza”, ha posto al centro l’urgenza di proteggere i minori e garantire loro assistenza umanitaria. La regina ha attirato l’attenzione anche per il look scelto per l’occasione: un ensemble raffinato dai toni pastello, capace di unire eleganza moderna e sobrietà istituzionale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

