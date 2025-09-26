Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri Fdi | Ancora sviluppi sulla gestione del Covid

Laverita.info | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco #DimmiLaVerità del 26 settembre 2025. Il capogruppo di Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, ci rivela gli ultimi clamorosi sviluppi emersi sulla gestione della pandemia. 🔗 Leggi su Laverita.info

dimmi la verit224 alice buonguerrieri fdi ancora sviluppi sulla gestione del covid

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri (Fdi): «Ancora sviluppi sulla gestione del Covid»

In questa notizia si parla di: dimmi - verit

Alluvione, Alice Buonguerrieri: “Dal governo fondi record, pulizia dei fiumi in ritardo” - “Il primo pensiero va a tutti coloro che vivono nel timore di poter finire di nuovo sott’acqua, cittadini che hanno abitazioni, terreni, aziende limitrofe ai fiumi già ripetutamente esondati in questi ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Commissione Covid, “potrebbe profilarsi reato di epidemia colposa”/ Buonguerrieri (FdI): “Procura indaghi” - Commissione Covid, "potrebbe profilarsi reato di epidemia colposa"/ Buonguerrieri (FdI): "Procura indaghi" Proseguono i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid per indagare su come ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Dimmi Verit224 Alice Buonguerrieri