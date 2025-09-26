Dimmi La Verità | Alice Buonguerrieri Fdi | Ancora sviluppi sulla gestione del Covid
Ecco #DimmiLaVerità del 26 settembre 2025. Il capogruppo di Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, ci rivela gli ultimi clamorosi sviluppi emersi sulla gestione della pandemia. 🔗 Leggi su Laverita.info
Alluvione, Alice Buonguerrieri: “Dal governo fondi record, pulizia dei fiumi in ritardo” - “Il primo pensiero va a tutti coloro che vivono nel timore di poter finire di nuovo sott’acqua, cittadini che hanno abitazioni, terreni, aziende limitrofe ai fiumi già ripetutamente esondati in questi ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Commissione Covid, “potrebbe profilarsi reato di epidemia colposa”/ Buonguerrieri (FdI): “Procura indaghi” - Commissione Covid, "potrebbe profilarsi reato di epidemia colposa"/ Buonguerrieri (FdI): "Procura indaghi" Proseguono i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid per indagare su come ... Da ilsussidiario.net