Dimitrov è chirurgico Consar ok nel test con Fano
Fano 2 Consar Ravenna 2 (26-24, 20-25, 25-21, 24-26) FANO: Roberti 19, Galdenzi 4, Tonkono 11, Merlo 10, Mengozzi 6, Bisotto 3; Iannelli (L1), Rizzi (L2); Sorcinelli, Fornal, Arguelles 4. All. Mastrangelo. RAVENNA: Valchinov 13, Bartolucci 8, Dimitrov 13, Zlatanov 4, Canella 3, Russo; Goi (L1); Gottardo 12, Ciccolella, Giacomini 2, Bertoncello 9; ne: Iurlaro, Gabellini, Asoli (L2). All. Valentini. Note – Durata set: 25’, 24’, 23’, 25’ per un totale di 1h 37’. Fano: bs 20, bv 6, muri 10, attacco 47%, ricezione 47%; Ravenna bs 20, bv 0, muri 6, attacco 51%, ricezione 51%. Dopo il 2-2 contro Siena, la Consar ha pareggiato 2-2 anche a Fano la seconda amichevole precampionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: dimitrov - chirurgico
