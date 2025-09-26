Dimarco Inter il difensore è tornato decisivo | numeri da record per il laterale nerazzurro
Dimarco Inter, tra gol e assist: il difensore più incisivo della Serie A nelle ultime cinque stagioni. Numeri da record per il laterale. Il ritorno di Federico Dimarco è una delle migliori notizie per l’ Inter di Cristian Chivu. L’esterno sinistro, classe 1997 e prodotto del settore giovanile nerazzurro, è tornato protagonista dopo un avvio di stagione non semplice, contribuendo in maniera decisiva nelle ultime due partite: gol contro il Sassuolo e assist contro la Juventus. Due giocate che hanno confermato quanto il numero 32 sia ormai una delle armi offensive più importanti nello scacchiere tattico dell’allenatore rumeno. 🔗 Leggi su Internews24.com
DiMarco e Carlos Augusto allevia l’Inter
Inter, ora come si gestisce Federico Dimarco?
Ricci svela: «L’obiettivo è l’Europa. Se ho parlato della possibilità Inter con Dimarco e Bastoni? La verità è…»
Gol e assist nelle ultime due, riecco il vero Dimarco: nessun difensore in Serie A come lui negli ultimi 5 anni - L'esterno nerazzurro continua a essere una delle armi offensive più pericolose per la squadra ... Scrive msn.com
Inter, ripartenza dal basso con Dimarco e un’autorete: Sassuolo ko - Il Sassuolo accorcia nel finale con Cheddira e Berardi sfiora il gol del pareggio ... Come scrive ilrestodelcarlino.it