Dimarco Inter il difensore è tornato decisivo | numeri da record per il laterale nerazzurro

Dimarco Inter, tra gol e assist: il difensore più incisivo della Serie A nelle ultime cinque stagioni. Numeri da record per il laterale. Il ritorno di Federico Dimarco è una delle migliori notizie per l' Inter di Cristian Chivu. L'esterno sinistro, classe 1997 e prodotto del settore giovanile nerazzurro, è tornato protagonista dopo un avvio di stagione non semplice, contribuendo in maniera decisiva nelle ultime due partite: gol contro il Sassuolo e assist contro la Juventus. Due giocate che hanno confermato quanto il numero 32 sia ormai una delle armi offensive più importanti nello scacchiere tattico dell'allenatore rumeno.

