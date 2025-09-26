“Nella Lega dei Re mancava una Regina”. Sì, l’annuncio è arrivato ed è ufficiale: Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League, dove debutterà solo dalla prossima edizione con una sua squadra, la D-Power. Al momento non sono stati ancora diffusi logo e kit ufficiali, ma naturalmente la curiosità è già alle stelle. Diletta Leotta, la prima presidentessa donna di Kings League. “Preparatevi Kings, perché la Queen è arrivata”. La conduttrice Dazn è così la prima presidentessa donna a prendere parte alla competizione. “Pronti a tifare per la nostra fuoriclasse”, il messaggio Dazn nel post ufficiale di Kings League per annunciare la partecipazione di Diletta Leotta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League: “Mancava una Regina”