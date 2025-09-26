Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League | Mancava una Regina

Dilei.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nella Lega dei Re mancava una Regina”. Sì, l’annuncio è arrivato ed è ufficiale: Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League, dove debutterà solo dalla prossima edizione con una sua squadra, la D-Power. Al momento non sono stati ancora diffusi logo e kit ufficiali, ma naturalmente la curiosità è già alle stelle. Diletta Leotta, la prima presidentessa donna di Kings League. “Preparatevi Kings, perché la Queen è arrivata”. La conduttrice Dazn è così la prima presidentessa donna a prendere parte alla competizione. “Pronti a tifare per la nostra fuoriclasse”, il messaggio Dazn nel post ufficiale di Kings League per annunciare la partecipazione di Diletta Leotta. 🔗 Leggi su Dilei.it

diletta leotta 232 la prima presidentessa donna di kings league mancava una regina

© Dilei.it - Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League: “Mancava una Regina”

In questa notizia si parla di: diletta - leotta

Berlusconi taglia senza pietà: La reazione di Ilary Blasi e Diletta Leotta

Elodie e Diletta Leotta in vacanza senza Andrea Iannone e Loris Karius, le voci di crisi

Diletta Leotta senza trucco: il video virale scatena il web

Diletta Leotta regina della Kings League e della Milano Fashion Week, che gol con Elodie-Annalisa e il look leopardato - Le foto - La Lega dei Re ha trovato la sua Regina: Diletta Leotta &#232; la prima presidentessa donna di Kings League. Segnala affaritaliani.it

diletta leotta 232 primaDiletta Leotta, nuova avventura: sarà presidentessa in Kings League - Oggi, giovedì 25 settembre, la conduttrice Dazn ha annunciato la sua partecipazione alla nuova edizione del torneo, diventando la prima presidentes ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Diletta Leotta 232 Prima