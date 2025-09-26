Digitale l' Abruzzo in anticipo sui target nazionali pnrr | 68 centri di facilitazione e 54mila cittadini raggiunti

Attivati 68 centro di facilitazione e raggiunti 54mila cittadini grazie ai progetti attuati con i 3 milioni di fondi pnrr destinati alla digitalizzazione. Numeri con cui l’Abruzzo, sottolinea i presidente della Regione Marco Marsilio, “supera con netto anticipo i target nazionali in tema di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

