Digital Noises intervista al fondatore Giuseppe Fisicaro | Da Youtube al business digitale supportiamo i diritti degli artisti
L’agenzia di publishing digital e consulenza artistica Digital Noises, è stata tra i protagonisti del YouTube Camp, l’esclusivo forum internazionale ospitato nella sede di Google France a Parigi e promosso dai co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin. L’evento, riservato a un numero ristretto di aziende selezionate da tutta Europa, rappresenta uno spazio di confronto di altissimo livello sui temi che stanno ridefinendo il futuro globale: intelligenza artificiale, clima, geopolitica e filantropia. Giuseppe Fisicaro (Digital Noises) consegna il Disco D’Oro a Umberto Tozzi Indice. Digital Noise allo Youtube Tech Camp. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
