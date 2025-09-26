L’agenzia di publishing digital e consulenza artistica Digital Noises, è stata tra i protagonisti del YouTube Camp, l’esclusivo forum internazionale ospitato nella sede di Google France a Parigi e promosso dai co-fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin. L’evento, riservato a un numero ristretto di aziende selezionate da tutta Europa, rappresenta uno spazio di confronto di altissimo livello sui temi che stanno ridefinendo il futuro globale: intelligenza artificiale, clima, geopolitica e filantropia. Giuseppe Fisicaro (Digital Noises) consegna il Disco D’Oro a Umberto Tozzi Indice. Digital Noise allo Youtube Tech Camp. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Digital Noises, intervista al fondatore Giuseppe Fisicaro: ”Da Youtube al business digitale, supportiamo i diritti degli artisti”