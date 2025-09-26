Diga Furore chiusa da 11 giorni agricoltori di Palma Favara e Agrigento lanciano l’allarme | Coltivazioni a rischio
Sono esasperati e parlano di raccolti già compromessi gli agricoltori dei territori compresi tra Palma di Montechiaro, Favara e le porte del Villaggio Mosè. La loro segnalazione è giunta ad AgrigentoNotizie per denunciare il ritardo negli interventi sulla condotta della diga Furore di Naro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
