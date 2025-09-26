Difesa Inter la ricerca della solidità perduta | il pacchetto arretrato preoccupa mister Chivu
Difesa Inter, dopo un avvio di stagione con troppi gol subiti il tecnico romeno deve trovare l’equilibrio: i numeri parlano chiaro. L’ Inter è ancora alla ricerca della solidità difensiva smarrita. Dopo le prime uscite ufficiali della nuova gestione, il dato è evidente: Cristian Chivu, 44 anni, non è riuscito a cancellare i difetti ereditati dalla squadra sotto la precedente guida tecnica. L’idea iniziale del tecnico romeno era quella di passare al 3-4-2-1 per dare più verticalità e aggressività, ma l’assenza di un mercato mirato lo ha spinto a tornare al più collaudato 3-5-2, alla ricerca di certezze. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: difesa - inter
Calciomercato Inter LIVE: le ultime sulla trattativa per Akcicek, spuntano due nomi di top player per la difesa
Inter, mercato no-stop: si lavora a centrocampo e difesa – CdS
Calciomercato Inter, De Winter è un opzione per la difesa
TUTTOSPORT - Inter, per la difesa il sogno è Upamecano https://ift.tt/pXlMvEy - X Vai su X
INTER UNDER 23 - TRIESTINA: LE FORMAZIONI ? Tonetto torna a sinistra in una difesa a quattro per il resto uguale a quella vista con l'Arzignano. Marino toglie una punta (Faggioli in panchina) e rafforza la mediana con Louati. C'è Kiyine al posto di D'Ur - facebook.com Vai su Facebook
Inter, nuova idea per la difesa - Secondo quanto riferito dalla Bild, infatti, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Milos Veljkovic, centrale 24enne del Werder Brema, seguito anche dalla ... Come scrive calciomercato.com
Inter, le ultime news di calciomercato - Nei 4 anni di Inzaghi, l'Inter ha avuto per 3 volte il miglior attacco e per una sola volta la miglior difesa. Da sport.sky.it