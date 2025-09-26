Difesa Inter la ricerca della solidità perduta | il pacchetto arretrato preoccupa mister Chivu

Difesa Inter, dopo un avvio di stagione con troppi gol subiti il tecnico romeno deve trovare l’equilibrio: i numeri parlano chiaro. L’ Inter è ancora alla ricerca della solidità difensiva smarrita. Dopo le prime uscite ufficiali della nuova gestione, il dato è evidente: Cristian Chivu, 44 anni, non è riuscito a cancellare i difetti ereditati dalla squadra sotto la precedente guida tecnica. L’idea iniziale del tecnico romeno era quella di passare al 3-4-2-1 per dare più verticalità e aggressività, ma l’assenza di un mercato mirato lo ha spinto a tornare al più collaudato 3-5-2, alla ricerca di certezze. 🔗 Leggi su Internews24.com

