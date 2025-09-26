Dietro le quinte le hanno viste… Elodie e Emma Marrone il retroscena | Colleghi tutti straniti

Una serata di grande musica e solidarietà ha animato piazza del Plebiscito a Napoli il 25 settembre con “Una Nessuna Centomila”. Sul palco, sotto la guida di Fiorella Mannoia e Amadeus, si sono alternati alcuni tra i nomi più amati del panorama musicale italiano. Duetti intensi, monologhi toccanti e performance di artisti come Noemi, Malika Ayane, Rose Villain, Paola Turci, Francesca Michielin, Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Coez e Brunori Sas hanno reso indimenticabile la terza edizione del concerto contro la violenza sulle donne. Il giorno successivo, però, accanto al successo dell’evento, a tenere banco è stato un caso che riguarda due protagoniste della serata: Emma Marrone ed Elodie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it