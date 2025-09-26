Diego Lopez Juve non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo direttore sportivo bianconero | quel dettaglio può fare la differenza

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diego Lopez Juve, il suo nome è stato accostato ai bianconeri: Comolli lo conosce e ne apprezza la rete di contatti a livello globale. Se la pista che porta a  Marco Ottolini  rappresenta la continuità e la conoscenza dell’ambiente, l’alternativa per il ruolo di nuovo Direttore Sportivo della  Juventus  ha un sapore decisamente più internazionale. Il secondo profilo che  Damien Comolli  sta valutando con grande attenzione è infatti quello dello spagnolo  Diego Lopez, dirigente reduce dall’esperienza in  Francia  con il  Lens. Un nome forse meno noto al grande pubblico italiano, ma molto apprezzato a livello europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

diego lopez juve non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo direttore sportivo bianconero quel dettaglio pu242 fare la differenza

© Juventusnews24.com - Diego Lopez Juve, non tramonta questa pista per il ruolo di nuovo direttore sportivo bianconero: quel dettaglio può fare la differenza

In questa notizia si parla di: diego - lopez

Il regista colombiano Juan Diego Puerta Lopez a Vasto: vuole girare un film sulla pesca italiana

Kiss of the spider woman: diego luna e jennifer lopez nel dramma musicale innovativo

Diego Lopez Juventus, torna di moda il nome dell’ex Lens e Bordeaux come nuovo ds! Occhio anche a queste alternative: la lista aggiornata

Ottolini Juve, non tramonta questa idea per completare l’organigramma dirigenziale: cosa filtra sul futuro dell’uomo-mercato del Genoa - Ottolini Juve, non tramonta questa idea per completare l’organigramma dirigenziale: quale ruolo potrebbe ricoprire in bianconero e cosa filtra adesso La Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore s ... Riporta juventusnews24.com

Diego Lopez Juventus, occhi puntati sull’ex Lens per il ruolo di nuovo ds: possibile testa a testa con l’altro grande obiettivo. Ultime - Diego Lopez Juventus, il suo nome è stato accostato ai bianconeri: Comolli lo conosce e ne apprezza la rete di contatti a livello globale Se la pista che porta a Marco Ottolini rappresenta la continui ... Scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Diego Lopez Juve Tramonta