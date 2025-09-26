Diego López gli spagnoli che aspirano a essere architetto del nuovo Juventus

2025-09-26 17:49:00 Calcio italiano: La “Vecchia Signora” è pronta a sottoporsi a un nuovo “sollevamento”. IL Juventus cerca rinnovare soprattutto, La tua cupola. Sul tavolo, due nomi. Damien Comolli è arrivato a giugno come direttore generale, Ascenderebbe al CEO. L’escapitano Giorgio Chiellini, “Mano destra” di Comolli, si gonferebbe anche come Collegamento con la lega e la federazione. Un ruolo simile a quello, ai suoi tempi, aveva Pavel Nedved. È anche arrivato, François modesto COME Direttore tecnico Tuttavia, c’è un grande sconosciuto da risolvere: Chi dirigerà la direzione sportiva. Secondo ‘La Gazzetta Dello Sport’ il “Bianconeri” gestisce due opzioni: The Spanish Diego López (Valencia, 1989) ex del lente e Marco Ottolini, di genoa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com