dieci radio olandesi hanno annunciato una trasmissione di 15 ore per la palestina

Dieci stazioni radio olandesi indipendenti uniscono le forze per una trasmissione speciale di quindici ore volta a raccogliere fondi per la Palestina. Transmission For Palestine, andrà in onda tra le 10:00 ora locale di domenica 28 settembre e l’1:00 di lunedì 29. Gli ascoltatori potranno sintonizzarsi su programmi speciali su Radio Radio, Echobox, Folder FM, Pip Radio, Future Intel, Operator, Maxi Radio, Radio Hinter, Open Source Radio e Relate Radio. Gli organizzatori hanno affermato che i fan potranno partecipare di persona all’evento comunitario nell’arco delle 15 ore, dove potranno ascoltare musica, bere e mangiare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

