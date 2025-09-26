Dichiarazione dei redditi 2025 | come non perdere il rimborso fiscale

Chi presenta il modello 7302025 si aspetta, giustamente, di ricevere il rimborso più alto possibile dal Fisco. Ma spesso basta un dettaglio trascurato, un dato omesso o una compilazione imprecisa per vedere ridursi l’importo spettante. Anche se la campagna dichiarativa è quasi conclusa, non è troppo tardi per rimediare: controllare il modello già inviato e correggere eventuali errori resta la strategia migliore per recuperare fino all’ultimo euro di imposta non dovuta. Detrazioni sotto la lente. Il cuore della dichiarazione resta sempre lo stesso: detrazioni e deduzioni. Le novità introdotte nel 2025 non sono numerose e, in diversi casi, non favoriscono i contribuenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

