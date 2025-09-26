Dichiarazione 770 semplificata | ultimi giorni per inviare i dati

Fiscooggi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I “piccoli” datori di lavoro possono assolvere l’obbligo dichiarativo annuale comunicando direttamente tramite F24 le ritenute operate e gli eventuali crediti da utilizzare in compensazione. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dichiarazione - semplificata

Dichiarazione 770 semplificata: ultimi giorni per inviare i dati

Dichiarazione 770 semplificata: ultimi giorni per inviare i dati

dichiarazione 770 semplificata ultimiScadenze 30 settembre 2025, tris di adempimenti: dal 730 al CPB, di mezzo il 770 semplificato - Il 30 settembre 2025 segna tre appuntamenti fiscali cruciali: Modello 730, Modello 770 semplificato e Concordato Preventivo Biennale ... Scrive msn.com

730 precompilato, ultimi giorni per inviare la dichiarazione: ecco come fare - L’Agenzia delle Entrate fa sapere che, secondo quanto emerge dai primi dati disponibili, tra i cittadini che hanno ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Dichiarazione 770 Semplificata Ultimi