I “piccoli” datori di lavoro possono assolvere l’obbligo dichiarativo annuale comunicando direttamente tramite F24 le ritenute operate e gli eventuali crediti da utilizzare in compensazione. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Dichiarazione 770 semplificata: ultimi giorni per inviare i dati

Dichiarazione 770 semplificata: fino al prossimo 30/09, i datori di lavoro con non più di 5 dipendenti, che hanno scelto la modalità semplificata di dichiarazione, possono trasmettere il prospetto delle ritenute operate da gennaio ad agosto di quest'anno

Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la "modalità semplificata"

