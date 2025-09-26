Dice di essere dovuta andare addirittura contro la sua stessa natura per interpretare After the Hunt | il ruolo impossibile di Julia Roberts

Non è mai stata una che si tira indietro davanti alle sfide. Ma stavolta ammette di aver trovato un osso davvero duro sulla sua strada. Perché nel suo ultimo film, After the Hunt – Dopo la caccia, Julia Roberts interpreta un personaggio che va contro ogni sua fibra naturale. E non ha paura di dirlo apertamente. «La parte più difficile per me è stata non essere comprensiva ed empatica», ha confessa Roberts in un’intervista a Variety a pochi giorni dall’uscita nelle sale americane della nuova pellicola firmata da Luca Guadagnino (da noi al cinema dal 16 ottobre). Sta parlando, ovviamente del ruolo di Alma, una professoressa universitaria che deve fare i conti con un’accusa di violenza sessuale rivolta a un suo collega. 🔗 Leggi su Amica.it

