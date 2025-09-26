Dice di essere dovuta andare addirittura contro la sua stessa natura per interpretare After the Hunt | il ruolo impossibile di Julia Roberts
Non è mai stata una che si tira indietro davanti alle sfide. Ma stavolta ammette di aver trovato un osso davvero duro sulla sua strada. Perché nel suo ultimo film, After the Hunt – Dopo la caccia, Julia Roberts interpreta un personaggio che va contro ogni sua fibra naturale. E non ha paura di dirlo apertamente. «La parte più difficile per me è stata non essere comprensiva ed empatica», ha confessa Roberts in un’intervista a Variety a pochi giorni dall’uscita nelle sale americane della nuova pellicola firmata da Luca Guadagnino (da noi al cinema dal 16 ottobre). Sta parlando, ovviamente del ruolo di Alma, una professoressa universitaria che deve fare i conti con un’accusa di violenza sessuale rivolta a un suo collega. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: dice - essere
Dice di essere minorenne ma il test osseo lo smentisce, espulso da Morbegno dopo 142 reati
Caos autovelox: cosa dice davvero la riforma voluta da Salvini e quali multe possono essere annullate
Muri imbrattati: la Corte Costituzionale dice che il reato può essere perseguito con severità
fatemi esempi di bellezza oggettiva che mette d’accordo chiunque roba che se uno dice “no per me non è bello/a” merita di essere impalato in pubblico inizio io con i più classici dei due: Brad Pitt, Margot Robbie - X Vai su X
Potrebbe essere l'ultimo sabato sera all'aperto,dice che cambia il tempo e la temperatura,ci avete fatto compagnia tutta l'estate ,avete gustato e aprezzato le nostre specialità, quindi vi aspettiamo questa sera in compagnia di amici o in coppia per far godere le - facebook.com Vai su Facebook