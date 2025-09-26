Diavolina per cercare di ridurre in cenere un’auto il rogo nel cuore della notte

LECCE – Nessun dubbio sulla natura dolosa, visto che sono state trovate tracce di accendifuoco, comunemente nota come diavolina, ma il movente non è chiaro. Quel che è certo, ancora una volta nel Salento si registra l’incendio di un’autovettura nelle ore piccole, fenomeno la cui portata è tale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it