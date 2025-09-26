"Essere dialoganti non vuol dire fare da stampella al Pd" mette in chiaro Lorenzo Masi, capogruppo 5s in Palazzo Vecchio candidato alle Regionali nel collegio di Firenze 1. Non come capolista, "prevaricato" da Luca Rossi Romanelli. Scelte della classe dirigente (Galletti e Quartini) che hanno agitato ancor di più le acque dei gruppi territoriali toscani. Ma il M5s dopo anni all’opposizione in Regione è pronto a governare? "Siamo pronti, ho maturato sicuramente una bella esperienza prima come consigliere comunale poi come candidato sindaco, sono percorsi che ti arricchiscono e ti formano. C’è tanto da fare per la Toscana, l’ascolto della cittadinanza sarà fondamentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dialogo, non stampella". Il terzo settore e i 23 punti: "Noi dalla parte giusta"