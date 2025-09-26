Diabetologa Irace | Bene sistema che si adatta a bisogni insulinici in tipo 1

Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - "Avere un dispositivo che garantisca una maggiore flessibilità" del controllo glicemico nel diabete di tipo 1, "tra i diversi giorni o addirittura all'interno dello stesso giorno, in diverse fasce orarie, rappresenta ovviamente un plus. E non solo per noi sanitari, ma anche per i nostri pazienti, che si sentono così più tutelati da questo punto di vista". Così Concetta Irace, professore di Scienze e tecniche mediche applicate presso l'università Magna Graecia di Catanzaro e dirigente medico dell'Unità operativa complessa (Uoc) di malattie del metabolismo azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini, commenta le innovazioni del sistema Tandem t:slim X2 con tecnologia Control-IQ, presentate oggi a Roma all'incontro 'Moving borders in diabetes care: la tecnologia che modella il cambiamento', organizzato dall'azienda italiana Movi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

