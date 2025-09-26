Di Napoli | Sono curioso di vedere quando calerà Modric cosa farà il Milan

Pianetamilan.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'impatto di Modric al Milan è stato estremamente positivo. E quando calerà? Arturo di Napoli ha trattato questo e altri temi a TMW Radio. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

di napoli sono curioso di vedere quando caler224 modric cosa far224 il milan

© Pianetamilan.it - Di Napoli: “Sono curioso di vedere quando calerà Modric cosa farà il Milan”

In questa notizia si parla di: napoli - sono

“Guardiola e Inzaghi si sono ispirati a me”: Uscita a sorpresa di Mazzarri, tutte le rivendicazioni dell’ex Napoli

Osimhen-Galatasaray il Napoli blocca tutto | "Non ci sono garanzie". Cosa succede ora

Giffoni 55: Paolo Sorrentino ai ragazzi «Mi sono annoiato di essere malinconico, Servillo dà serenità, Napoli come la DC»

napoli sono curioso vedereDi Napoli: “Sono curioso di vedere quando calerà Modric cosa farà il Milan” - L'impatto di Modric al Milan è stato estremamente positivo. Secondo msn.com

napoli sono curioso vedereAuriemma: “Il Napoli è la squadra più forte del campionato, sarà difficile da battere” - Ai microfoni di TMW Radio, Raffaele Auriemma, giornalista vicino alle vicende di casa Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sono Curioso Vedere