Di Gregorio Juventus, la scelta per il futuro: i bianconeri avevano una lista di nomi, ma la super stagione a Monza ha convinto tutti. Oggi è il titolare indiscusso della porta della Juve, l’uomo a cui Igor Tudor ha affidato le chiavi della difesa. Ma l’arrivo di Michele Di Gregorio in bianconero è il frutto di una scelta precisa, maturata al termine di un vero e proprio duello di mercato a distanza con un altro grande talento del calcio italiano. Come svelato da un retroscena di Tuttosport, la Juve ha scelto lui dopo aver attentamente valutato anche il profilo di Marco Carnesecchi. Di Gregorio Juve: la vittoria nel duello a distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juventus, spunta il retroscena: prima di chiudere per l’ex Monza l’allora dt Giuntoli aveva fatto un tentativo per lui! Il nome

Audero Juventus, prima apertura del portiere al ritorno in bianconero: accetterebbe il ruolo di vice Di Gregorio. Le novità

Juventus, Audero in pole per il ruolo di vice Di Gregorio, Perin

Calciomercato Juventus, caccia al vice Di Gregorio: due portieri pronti a raccogliere l’eredità di Perin. I nomi individuati

Perin Juventus, spunta il retroscena di mercato: in estate ha valutato concretamente l'addio alla Vecchia Signora! Cosa è successo - Perin Juventus, il vice ha recuperato dall'infortunio alla mano: dopo aver valutato l'addio in estate, ora è pronto a esordire contro il Verona Un'estate passata con la valigia pronta, a valutare un a ...

Silvano Martina: "Di Gregorio ottimo portiere ma non è un campione. Ha troppe responsabilità" - Di Gregorio non è un campione, ma un ...