Devo finire il lavoro Non accadrà vinco io Le botte su sanità&co nel confronto al Corriere
ANCONA Tosta, lunga, aggressiva. La campagna elettorale per le Regionali di domenica e lunedì volge al termine. Oggi calerà ufficialmente il sipario e i candidati si preparano. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: devo - finire
Come devo fare a finire The Hallmarked oggi se devo lavorare? - X Vai su X
Chi ha detto che l’estate deve finire davvero? … Who said summer really has to end? Vai su Facebook