Deve stare lontana dai genitori e invece torna a casa e chiede soldi per la droga | arrestata

Ternitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Indagata lo scorso aprile per maltrattamenti nei confronti degli anziani genitori, sarebbe dovuta restare lontano da loro. E invece, domenica pomeriggio è tornata a bussare alla loro porta, nel borgo di Piediluco.Stremato dall’atteggiamento della figlia tossicodipendente, che continuava a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: deve - stare

Adriano Panatta si sbilancia: “Sinner favorito con Djokovic, ma deve stare attento. Cobolli mi piace, non è robotico”

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan deve stare accorto per evitare i ventagli

Sancho alla Juve: attenzione a quella minaccia dalla Premier League. Comolli deve stare attento all’inserimento di questa squadra, ecco gli ultimi sviluppi

deve stare lontana genitoriGenitori né vicini né lontani: la giusta distanza per il bene dei figli - Nora ha 31 anni, la passione della fotografia da una parte e i genitori che la vorrebbero al comando dell’impresa di famiglia dall’altra. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Deve Stare Lontana Genitori