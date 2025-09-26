Design italiano in dialogo con il mercato cinese | il CEO di Pininfarina sulla via della crescita condivisa

Today.it | 26 set 2025

“La nostra presenza in Cina si è rafforzata negli ultimi due o tre anni crescendo in modo impetuoso. Oggi abbiamo circa 70 persone e abbiamo inaugurato dei nuovi uffici in Cina a testimonianza del fatto che siamo lì per restare, per crescere, per continuare a impattare su quel mercato, il più. 🔗 Leggi su Today.it

