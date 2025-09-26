Design italiano in dialogo con il mercato cinese | il CEO di Pininfarina sulla via della crescita condivisa
“La nostra presenza in Cina si è rafforzata negli ultimi due o tre anni crescendo in modo impetuoso. Oggi abbiamo circa 70 persone e abbiamo inaugurato dei nuovi uffici in Cina a testimonianza del fatto che siamo lì per restare, per crescere, per continuare a impattare su quel mercato, il più. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: design - italiano
Brillanti, simboliche e sostenibili: alla scoperta delle medaglie delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali tra design italiano e spirito olimpico
Il gioiello diventa arte: 70 capolavori del design italiano in mostra a Como
"Belle Macchine": il design automobilistico italiano incontra l'eccellenza Bmw
La Scuola dei Quartieri all'ADI Design Index 2024! Ecco una bella notizia: la Scuola dei Quartieri è entrata nell'ADI Design Index 2024, la selezione annuale dei migliori progetti di design italiano curata dall’Associazione per il Disegno Industriale, da cui v - facebook.com Vai su Facebook
Design e moda, un’industria da 4 miliardi che chiede nuove competenze - Dal boom dell’export alla sfida della formazione: le imprese cercano professionisti capaci di unire creatività, tecnologia e sostenibilità. Secondo italiaoggi.it