Derubava i pazienti che facevano chemioterapia in ospedale | arrestato 51enne a Genova

Stefano Boleto, 51enne di Genova, è stato posto in custodia cautelare con l'accusa di furto pluriaggravato. Ad agosto, si è introdotto nelle stanze di due malati terminali all'interno dell'Istituto Scientifico Tumori del San Martino di Genova e gli ha sottratto cellulari e tablet. È accusato anche di un altro furto aggravato ai danni di uno studente universitario, avvenuto a inizio settembre. Ma era già noto alla giustizia, perché in passato aveva già derubato in altri ospedali con un metodo simile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

