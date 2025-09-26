Derubava i malati oncologici dell’ex Ist di Genova | Si fingeva parente per entrare in corsia
Arrestato Stefano Boleto, 51 anni, in passato nel mirino per furti al Gaslini e all’ospedale di Arenzano. Il giudice: “Colpi premeditati e compiuti approfittando delle precarie condizioni fisiche delle vittime”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
