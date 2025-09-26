Derubava i malati oncologici dell’ex Ist di Genova | Si fingeva parente per entrare in corsia

Ilsecoloxix.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato Stefano Boleto, 51 anni, in passato nel mirino per furti al Gaslini e all’ospedale di Arenzano. Il giudice: “Colpi premeditati e compiuti approfittando delle precarie condizioni fisiche delle vittime”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

derubava i malati oncologici dell8217ex ist di genova si fingeva parente per entrare in corsia

© Ilsecoloxix.it - Derubava i malati oncologici dell’ex Ist di Genova: “Si fingeva parente per entrare in corsia”

In questa notizia si parla di: derubava - malati

derubava malati oncologici dell8217exDerubava i malati oncologici in ospedale a Genova: arrestato 51enne - Si mescolava ai parenti durante l’orario di visita, portando via cellulari e tablet ... Scrive msn.com

Malati oncologici più soli: “Scaricati dal pubblico, i tumori non fanno ferie. Servono più sovvenzioni” - Firenze, 30 agosto 2025 – “Noi di Ant abbiamo vissuto un agosto di centinaia di persone malate di tumore, scaricate dai circuiti di assistenza pubblica per ingrossare le fila dei pazienti oncologici ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Derubava Malati Oncologici Dell8217ex