Deruba malati terminali arrestato e portato in carcere

Avrebbe derubato due pazienti malati terminali. Per questo nella giornata di giovedì 25 settembre, su delega della Procura della Repubblica di Genova, la polizia ha eseguito un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di un 51enne genovese, con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

