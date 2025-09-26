Derby lombardo ad alta quota | Fabregas per il sorpasso punta su Nico Paz e Morata

26 set 2025

Il Como non è più una sorpresa, la Cremonese sì: Fabregas per il sorpasso in classifica, Nicola per continuare a stupire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

derby lombardo ad alta quota fabregas per il sorpasso punta su nico paz e morata

Derby lombardo ad alta quota: Fabregas per il sorpasso punta su Nico Paz e Morata

