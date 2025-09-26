Derby di Madrid Xabi Alonso prudente
“Il Derby è una partita speciale con un’atmosfera ed emozione uniche. Si sente nell’aria già nei giorni che precedono la partita”, con queste parole Xabi Alonso ha presentato il derby di sabato contro l’Atletico Madrid, il suo primo da allenatore del Real. Anche se con il suo Leverkusen era già stato al Metropolitano ma “un conto è andarci con il Real e altra cosa è andare con un altro club”. La preparazione alla partita però non cambia (“sempre con lo stesso approccio”), anche per la stracittadina e contro un avversario d’eccezione come il Cholo Simeone, con cui lo spagnolo schiva il confronto: “Quello che ha fatto in questi quattordici anni all’Atletico è di fondamentale importanza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
