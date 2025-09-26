Depositi d’Arno e resti archeologici
L’altro parcheggio interrato che il Comune vorrebbe realizzare in Oltrarno è quello di piazza di Porta Romana (circa 100 posti auto), lato giardino delle Scuderie Reali, davanti all’ingresso del Liceo Artistico. Anche in questo caso la Geostudi Astor, dopo aver scandagliato il sottosulo, ha rilevato – si legge nella relazione – la presenza di sottoservizi danneggiati, fluidi ad elevata salinità e residui organici fuoriusciti da una tubazione fognaria danneggiata, ad oggi in uso o dismessa. In alcuni punti dell’attuale parcheggio di superficie, però, sono stati anche rinvenute strutture di potenziale interesse archeologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
