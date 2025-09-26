Depositi d’Arno e resti archeologici

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’altro parcheggio interrato che il Comune vorrebbe realizzare in Oltrarno è quello di piazza di Porta Romana (circa 100 posti auto), lato giardino delle Scuderie Reali, davanti all’ingresso del Liceo Artistico. Anche in questo caso la Geostudi Astor, dopo aver scandagliato il sottosulo, ha rilevato – si legge nella relazione – la presenza di sottoservizi danneggiati, fluidi ad elevata salinità e residui organici fuoriusciti da una tubazione fognaria danneggiata, ad oggi in uso o dismessa. In alcuni punti dell’attuale parcheggio di superficie, però, sono stati anche rinvenute strutture di potenziale interesse archeologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

depositi d8217arno e resti archeologici

© Lanazione.it - Depositi d’Arno e resti archeologici

In questa notizia si parla di: depositi - arno

depositi d8217arno resti archeologiciDepositi d’Arno e resti archeologici - L’altro parcheggio interrato che il Comune vorrebbe realizzare in Oltrarno è quello di piazza di Porta Romana (circa 100 ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Depositi D8217arno Resti Archeologici