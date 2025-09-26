Dentro la Casa del Grande Fratello con Sergio abbiamo fatto sesso di nascosto nessuno ci ha scoperti | lo rivela Maria Antonietta Tilloca 25 anni dopo
“Grande Fratello – L’inizio”, il documentario disponibile su Mediaset Infinity, ripercorre il fenomeno televisivo che ha segnato il debutto del reality in Italia nel 2000. Il format mostrava la convivenza di dieci sconosciuti chiusi in una Casa, osservati 24 ore su 24 dalle telecamere, con dinamiche relazionali e personali che costituivano il cuore del programma. A distanza di 25 anni, i protagonisti della prima edizione hanno deciso di raccontare retroscena rimasti fuori dalla narrazione ufficiale. Tra le storie emerse, quella di Maria Antonietta Tilloca, oggi 52 anni, e Sergio Volpini. L’ex concorrente ha ricordato il legame nato nella Casa: “Rispettò molto il fatto che fuori avevo un fidanzato, poi cedemmo al sentimento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: casa - grande
Hisense M2 Pro sorprende: piccolo formato, ma fino a 200 pollici di grande cinema a casa tua
