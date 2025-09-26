Dentro il forte militare che affina 100mila formaggi Comté tra le montagne del Giura

Gamberorosso.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il formaggio simbolo della Franca Contea matura nel Fort Saint-Antoine, trasformato dalla famiglia Petite in una cattedrale del gusto che tiene vivo il sistema delle fruitières. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

