Denise Gough in Narnia | il reboot di Greta Gerwig
nuove collaborazioni tra il franchise di “andor” e il reboot di “the chronicles of narnia”. In un contesto sempre più dinamico del mondo dell’intrattenimento, si registra una novità significativa che coinvolge due grandi universi narrativi: “Andor”, serie di successo su Disney+, e il prossimo riadattamento cinematografico de “Le Cronache di Narnia” prodotto da Netflix. La presenza di figure notevoli e le dichiarazioni degli attori anticipano un progetto ricco di aspettative. partecipazione di Denise Gough nel nuovo progetto Narnia. Tra le notizie più rilevanti emerge la partecipazione dell’attrice Denise Gough, conosciuta per aver interpretato l’ambiziosa ufficiale imperiale Dedra Meero in “Andor”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: denise - gough
Nuove immagini della serie poliziesca “The Stolen Girl” sono state rivelate, creando grande attesa per la sua uscita su Disney Plus. Questo thriller coinvolgente, adattato dall'omonimo romanzo di Alex Dahl, vede come protagonisti Denise Gough, Holliday Grai - facebook.com Vai su Facebook
Narnia, anche Carey Mulligan si unisce al reboot di Netflix - Anche Carey Mulligan si unisce al mondo magico in fase di lavorazione da parte di Greta Gerwig per Netflix: ma chi interpreterà nel reboot di Narnia? Da comingsoon.it
“Le Cronache di Narnia”: Greta Gerwig alle prese col reboot della saga fantasy - Dopo un successo come “Barbie”, Greta Gerwig può ormai considerarsi accolta a porte spalancate dal mondo di Hollywood. Si legge su unionesarda.it