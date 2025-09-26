demon slayer infinity castle parte 2 in arrivo nel 2027

attese e tempi di rilascio di demon slayer: infinity castle – la situazione attuale. Il film Demon Slayer: Infinity Castle si è affermato come uno degli appuntamenti cinematografici più influenti nel panorama dell’anime, grazie alla cura e alla maestria con cui è stato realizzato. La sua forte risonanza tra i fan ha comportato un processo di produzione molto accurato, che richiede tempi più lunghi rispetto a produzioni meno complesse. Di conseguenza, l’attesa per la seconda parte del film potrebbe essere prolungata. stato attuale delle comunicazioni ufficiali. Il CEO di Crunchyroll, Rahul Purini, ha confermato che ancora non esiste una data definitiva per il debutto della seconda parte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

