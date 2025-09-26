Delphi-2M nuovo strumento di intelligenza artificiale che prevede le malattie

L'ampio modello, che considera 1000 patologie, analizza la cartella clinica e lo stile di vita di una persona per fornire stime del rischio nei prossimi 20 anni. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Delphi-2M, nuovo strumento di intelligenza artificiale che prevede le malattie

Un nuovo modello di intelligenza artificiale chiamato Delphi-2M potrebbe rivoluzionare la medicina del domani, permettendo di prevedere la probabilità che una persona sviluppi oltre 1.000 malattie anche molti anni prima della comparsa dei sintomi. - facebook.com Vai su Facebook

Come funziona Delphi-2M, l’AI che prevede in anticipo le malattie? Che ruolo può giocare l’Intelligenza artificiale nei Paesi più poveri? - Notizie dal futuro, la rubrica di Paola Pisano, professore associato di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Torino e già Ministro dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione. Secondo startupitalia.eu

IA Prevede Malattie con Anni di Anticipo - Scopri come un'innovativa intelligenza artificiale può prevedere oltre 1000 malattie con anni di anticipo, analizzando la tua storia clinica. veb.it scrive