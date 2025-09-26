Deloitte presenta Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2025 | lo studio sulla contrazione del mercato del lusso -14% rispetto al 2024

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La galleria Deloitte a Milano ha ospitato un panel per affrontare i temi della ricerca basata sull'esperienza di 60 investitori e 114 aziende. L'arredo e l'illuminazione sono i segmenti che attirano più interesse Calano le operazioni di M&A nel settore, con 333 deal registrati nel 2024 a live. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

