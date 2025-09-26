Deloitte | 90% degli investitori punta sul lusso M&A opportunità

Milano, 26 set. (askanews) - Moda e lusso un binomio che continua ad attrarre gli investitori, con il 90% degli operatori che vuole puntare sul settore nonostante i dazi spaventino 8 intervistati su 10. Numeri messi in fila da Deloitte nel report 'Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2025'. Nel primo semestre dell'anno il settore ha sofferto, con un calo dell'8% dei ricavi, ma all'orizzonte si scorge fiducia, come spiega Elio Milantoni, Senior Partner M&A di Deloitte Advisory. "Le aspettative da parte degli investitori sul prossimo anno e sulla fine del 2025 sono sicuramente migliorative, con dei margini di crescita importanti, soprattutto per coloro che riescono a investire in alcune nicchie nel settore del fashion luxury. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

