Delitto Garlasco legale Stasi su nuove indagini | Inaudita gravità dei fatti contestati
“È un’ipotesi accusatoria talmente grave che credo non debba essere commentata da un semplice avvocato. I magistrati dimostreranno la fondatezza di questa indagine, ma la gravità dei fatti contestati è inaudita. Così Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, in merito alla nuova inchiesta della procura di Brescia sul delitto di Garlasco, che vede l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe ricevuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. “L’indagine che ha portato Stasi in carcere è stata costellata da errori e orrori, perché cancellare un alibi è un orrore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco: nuova svolta con perquisizioni e indagini per corruzione https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/26/delitto-garlasco-sempio-corruzione-procuratore-news/8139685/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1758 - X Vai su X
Delitto Garlasco, legale Stasi su nuove indagini: "Inaudita gravità dei fatti contestati" - (LaPresse) “È un’ipotesi accusatoria talmente grave che credo non debba essere commentata da un semplice avvocato. ilmattino.it scrive
Delitto Garlasco, indagato per corruzione l’ex procuratore di Pavia Venditti: blitz e perquisizioni tra magistrati e carabinieri - Nuovo colpo di scena nell’infinita vicenda giudiziaria del delitto di Garlasco. Come scrive corrieredellumbria.it