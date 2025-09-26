“È un’ipotesi accusatoria talmente grave che credo non debba essere commentata da un semplice avvocato. I magistrati dimostreranno la fondatezza di questa indagine, ma la gravità dei fatti contestati è inaudita. Così Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, in merito alla nuova inchiesta della procura di Brescia sul delitto di Garlasco, che vede l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe ricevuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. “L’indagine che ha portato Stasi in carcere è stata costellata da errori e orrori, perché cancellare un alibi è un orrore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, legale Stasi su nuove indagini: "Inaudita gravità dei fatti contestati"