“ Nel momento in cui ci dovesse essere una conferma di questi fatti, sarebbero fatti gravissimi. Trovo che non ci sia assolutamente da ridere, come ho visto fare qualcuno. Con tutta la prudenza del caso, ricordando che c’è la presunzione di innocenza e che vale anche per il procuratore capo Venditti, non facciamo passare sempre tutto come se fosse acqua fresca. Io credo di rispettare sempre tutti e le indagini che ci sono in corso, come abbiamo rispettato anche le indagini che ci sono state a carico di Alberto Stasi e non ci siamo mai permessi di dire che erano iniziative pretestuose nei confronti del nostro assistito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Delitto Garlasco, legale Stasi: "Abbiamo sempre rispettato le indagini"