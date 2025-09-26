Delitto Garlasco legale Sempio | Perquisizioni? Era tranquillo non ha nulla da temere

“Non era spaventato. Stamattina era più tranquillo del solito. Ha detto: ‘Sono qui, sono gentilissimi, non so cosa vogliano, non siamo indagati. Ormai siamo abituati alle perquisizioni ‘, mi ha detto. Se uno non ha niente da temere rimane tranquillo ”. Lo ha detto la legale di Andrea Sempio, Angela Taccia, dopo aver sentito in mattinata il suo assistito mentre erano in corso le perquisizioni della polizia giudiziaria nella casa dei genitori nell’ambito della nuova inchiesta della procura di Brescia  che vede l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe ricevuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. 🔗 Leggi su Lapresse.it

