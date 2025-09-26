Delitto Garlasco legale Poggi | Genitori di Chiara sconcertati siamo al paradosso

“Queste cose non sono casuali. C’è il tentativo di rilanciare attraverso un meccanismo di sponda un’indagine che ad oggi ha portato solamente conferme sulla responsabilità di Stasi. Siamo nel paradosso dei paradossi. Questo non è un colpo di scena. È una grande vicenda nella quale si ha l’impressione si combatta senza esclusione di colpi. I genitori di Chiara son sconcertati da quello che leggono, è una ferita che non si rimargina mai”. Così Francesco Compagna, avvocato di Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco, entrando in procura a Pavia, commentando l’inchiesta sull’ex procuratore Mario Venditti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

