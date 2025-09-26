Delitto Garlasco le news in diretta | perquisizioni in casa dei Sempio e dell'ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione oggi nuova udienza
Oggi, venerdì 26 settembre, nuova udienza nell'ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi: si chiederà la proroga per l'incidente probatorio. Intanto, dall’alba carabinieri e Guardia di Finanza perquisiscono le abitazioni di ex investigatori, del circuito familiare di Andrea Sempio e dell’ex procuratore Mario Venditti, il cui nome è stato scritto nel registro degli indagati per l’accusa di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
