Delitto Garlasco le news in diretta | perquisizioni in casa dei Sempio e dell'ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione oggi nuova udienza

Oggi, venerdì 26 settembre, nuova udienza nell'ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi: si chiederà la proroga per l'incidente probatorio. Intanto, dall’alba carabinieri e Guardia di Finanza perquisiscono le abitazioni di ex investigatori, del circuito familiare di Andrea Sempio e dell’ex procuratore Mario Venditti, il cui nome è stato scritto nel registro degli indagati per l’accusa di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

