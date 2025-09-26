È indagato per corruzione in atti giudiziari Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio nel delitto di Garlasco. Da questa mattina Carabinieri e Guardia di Finanza stanno perquisendo le abitazioni di Venditti e del circuito familiare Sempio. Secondo gli inquirenti, Venditti sarebbe stato corrotto dalla famiglia Sempio per scagionare Andrea, ora coinvolto in un nuovo filone dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. L’accusa del pm: “Soldi per archiviare Sempio”. Nel decreto di perquisizione, firmato dalla procuratrice aggiunta Claudia Moregola e dal procuratore capo Francesco Prete, si parla di appunti manoscritti sequestrati il 14 maggio 2025 nell’abitazione dei genitori di Sempio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Delitto Garlasco, le accuse all'ex procuratore Venditti che scagionò Sempio e le anomalie nell'indagine