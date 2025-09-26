Delitto Garlasco indagato ex procuratore di Pavia Famiglia Poggi sconcertata dall’indagine di Brescia

Gli effetti del terremoto del nuovo filone di inchiesta della procura di Brescia, che vede indagato l’ex pm Mario Venditti per aver, secondo l’accusa, preso soldi per archiviazione Andrea Sempio nel 2017, si ripercuotono anche fuori dal tribunale di Pavia, dove venerdì mattina era prevista l’udienza per la proroga dell’incidente probatorio. Perquisizioni e reazioni. Mentre i carabinieri e la Guardia di Finanza perquisivano tre abitazioni di Venditti a Pavia, Genova e Campione d’Italia, dove è presidente del Casinò, oltre a quelle dei familiari dei Sempio e dei due carabinieri in congedo, il legale di Marco Poggi, avvocato Francesco Campagna, esternava tutta la sua indignazione fuori dalla procura di Pavia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

