Delitto Garlasco indagato ex procuratore di Pavia Famiglia Poggi sconcertata dall’indagine di Brescia
Gli effetti del terremoto del nuovo filone di inchiesta della procura di Brescia, che vede indagato l’ex pm Mario Venditti per aver, secondo l’accusa, preso soldi per archiviazione Andrea Sempio nel 2017, si ripercuotono anche fuori dal tribunale di Pavia, dove venerdì mattina era prevista l’udienza per la proroga dell’incidente probatorio. Perquisizioni e reazioni. Mentre i carabinieri e la Guardia di Finanza perquisivano tre abitazioni di Venditti a Pavia, Genova e Campione d’Italia, dove è presidente del Casinò, oltre a quelle dei familiari dei Sempio e dei due carabinieri in congedo, il legale di Marco Poggi, avvocato Francesco Campagna, esternava tutta la sua indignazione fuori dalla procura di Pavia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
Nuovo colpo di scena nell’ultima inchiesta sul delitto di #Garlasco. L’ex procuratore Venditti è indagato per corruzione: per i PM avrebbe ricevuto denaro per scagionare Andrea #Sempio, nel 2017 e nel 2020. #Tg1 Leonardo Zellino - X Vai su X
Il colpo di scena sul delitto di #Garlasco: il sospetto nato da intercettazioni e da un appunto. “Venditti / gip archivia X 20-30”, la grafia sarebbe quella del padre di Sempio secondo gli investigatori - facebook.com Vai su Facebook
Delitto Garlasco, indagato ex procuratore di Pavia. Famiglia Poggi sconcertata dall’indagine di Brescia - Perizia calligrafica, proroga incidente probatorio e audizioni dei testimoni a Pavia. Si legge su lapresse.it
Delitto Garlasco, le news in diretta: ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari, incidente probatorio prorogato di 70 giorni - Oggi, venerdì 26 settembre, nuova udienza nell'ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi: proroga ... Segnala fanpage.it