Delitto Garlasco | ex procuratore Venditti mai preso soldi o benefit

Milano, 26 set. (LaPresse) – “Non ho mai preso soldi o benefit. Nessuno, vada come vada, al di là dell’esito delle indagini da cui sicuramente verrà fuori la verità che mi scagionerà”. Lo ha detto l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, collegato telefonicamente con Quarto Grado in onda su Rete 4. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco: ex procuratore Venditti, mai preso soldi o benefit

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

Nuovo colpo di scena nell’ultima inchiesta sul delitto di #Garlasco. L’ex procuratore Venditti è indagato per corruzione: per i PM avrebbe ricevuto denaro per scagionare Andrea #Sempio, nel 2017 e nel 2020. #Tg1 Leonardo Zellino - X Vai su X

Il colpo di scena sul delitto di #Garlasco: il sospetto nato da intercettazioni e da un appunto. “Venditti / gip archivia X 20-30”, la grafia sarebbe quella del padre di Sempio secondo gli investigatori - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Garlasco, indagato ex procuratore di Pavia. Famiglia Poggi sconcertata dall’indagine di Brescia - Perizia calligrafica, proroga incidente probatorio e audizioni dei testimoni a Pavia. Secondo msn.com

Garlasco, indagato l'ex procuratore Venditti. Perquisizioni per nove persone - La guardia di finanza e i carabinieri stanno prelevando materiali e documenti a casa dell’ex procuratore di Pavia Mario Vendit ... Si legge su rainews.it