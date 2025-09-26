Delitto Garlasco ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari

Indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio. Sarebbe di corruzione in atti giudiziari l’ipotesi di reato a suo carico. Ne danno notizia i social del Tg1 a proposito del caso del delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Da questa mattina Carabinieri e uomini della Guardia di Finanza stanno perquisendo le case dell’ex procuratore oltre che quelle del circuito familiare di Sempio. “Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi ” si legge sul profilo Facebook del Tg1. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

La mia intervista a @gentesettimanale, dove esprimo le mie conclusioni in merito al “delitto di Garlasco”. Buona Lettura! - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Garlasco, impronta di una mano insanguinata sulla scena del delitto mai analizzata #Mattino5 - X Vai su X

Delitto di Garlasco, perquisizioni nelle abitazioni di chi indagò sulla morte di Chiara Poggi - Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e guardia di finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti ... Scrive gds.it

Garlasco, Tg1: «Blitz in corso, perquisite le abitazioni di ex investigatori e inquirenti». La nuova udienza e le impronte da analizzare - Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle ... Scrive leggo.it